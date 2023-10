Rissa tra studenti, spunta il coltello. Sconcerto all’uscita del Don Lazzeri. Attivato il protocollo anti-bullismo

La campanella suona, si aprono le porte dell’istituto Don Lazzeri, sul lato mare delle scuole di piazza Matteotti, e gli studenti alla spicciolata raggiungono gli scooter o le auto dei genitori che li stanno aspettando per riportarli a casa. Succede tutte le mattine all’ora di pranzo, ma stavolta qualcosa non va per il verso giusto. Lungo la discesa che costeggia il municipio, a poche decine di metri dall’ingresso dell’istituto, ci sono due studenti, entrambi minorenni, che se le stanno dando di santa ragione. Si sentono delle urla, alcuni ragazzi tornano indietro per capire cosa sta succedendo. Finché uno dei due studenti estrae dalla tasca un coltello e minaccia l’altro compagno di scuola, fortunatamente senza mai colpirlo. Partono le prime segnalazioni e nel giro di pochi minuti arriva una volante dei carabinieri della stazione di Pietrasanta.

Un trambusto tale da destare lo sconcerto di tutti i presenti quello avvenuto venerdì e che è ancora avvolto dal mistero in merito alle cause che hanno scatenato il parapiglia tra i due studenti. Trattandosi di minori, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Sarano ascoltati i testimoni, ma soprattutto i due giovani e le rispettive famiglie. A ieri risulta che nessuno abbia ancora sporto denuncia, mentre a livello scolastico il Don Lazzeri-Stagi ha subito attivato il protocollo anti-bullismo, inaugurato l’anno scorso e finora limitato a un paio di casi e niente più. La conferma arriva dal dirigente scolastico Germano Cipolletta, il quale è comprensibilmente dispiaciuto e vuole anche lui che sia fatta luce al più presto. "Sebbene si tratti di un episodio avvenuto all’esterno del plesso – spiega – come da prassi abbiamo subito attivato il protocollo anti-bullismo e cyberbullismo che avevamo inaugurato con l’anno scolastico 2022-2023 formando un apposito team di docenti, di cui fanno parte anche due colleghe psicologhe e una in materia di diritto. Come avevo già ricordato allora, l’obiettivo è prevenire, prima di arrivare a situazioni gravi, attraverso la sensibilizzazione e il monitoraggio. Mi sono informato sull’episodio di venerdì: posso solo dire – conclude – che il ragazzo con il coltello è un caso delicato che seguiamo con attenzione. Parliamo di un giovane, di origini straniere, che si è trasferito da noi lo scorso settembre".