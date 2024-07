Ripartono i gemellaggi

Pietrasanta 9 luglio 2024 –

Resteranno a Grenzach-Wyhlen per una settimana, i sei giovani studenti e studentesse di Pietrasanta protagonisti, insieme ad altrettanti coetanei residenti nella cittadina tedesca, del progetto di scambio culturale fra città gemellate che, dopo la sosta forzata nel periodo dell’emergenza sanitaria, è ripartito quest’anno nel segno di una rafforzata identità europea, in concomitanza con l’intitolazione del 2024 al “Turismo delle radici” da parte del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

«Cerchiamo di coltivare per tutto l’anno le occasioni di scambio con le nostre città amiche e gemellate – sottolinea il vice sindaco e assessore ai gemellaggi Francesca Bresciani – cosa che nei mesi scorsi abbiamo fatto attraverso la danza insieme a Mougins, coinvolgendo due scuole di ballo, una francese e una di Pietrasanta: si sono esibite insieme realizzando uno spettacolo di grande emozione e coinvolgimento. Oggi offriamo a dodici ragazzi l’opportunità di conoscersi, abbattendo le barriere della distanza e delle diversità di lingua, storia e cultura».

«Oggi, sempre più spesso, il futuro dei nostri ragazzi guarda all’estero – la riflessione della presidente del comitato gemellaggi Daniela Zalcetti – e questa iniziativa, che abbiamo ripreso ripartendo proprio dalle scuole, vuole dare ai giovani un primo assaggio di quella che può essere un’esperienza fuori dall’Italia, dove bisogna misurarsi con una quotidianità talvolta molto diversa dalla nostra ma anche far capire loro l’importanza di coltivare un legame europeo fra cittadini di Paesi differenti».

I ragazzi e le ragazze di Pietrasanta, di età compresa fra 14 e 17 anni e accompagnati dalla professoressa Elena Venturelli, faranno ritorno a casa lunedì prossimo ricambiando l’ospitalità ricevuta in Germania ad altrettanti giovani di Grenzach-Wyhlen che, a loro volta, resteranno in città dal 15 al 22 luglio. Per loro già pronto un ricco programma fra momenti di studio e occasioni di svago, con pomeriggi in spiaggia, itinerari d’arte e cultura e scoperta dei sapori locali. Proprio durante la loro permanenza, il 17 luglio, si svolgerà la XXVII celebrazione dell’associazione “Lucchesi nel mondo” in piazza Jardin d'Ecaussinnes a Tonfano. A festeggiare insieme ai ragazzi tedeschi e pietrasantini ci sarà anche una delegazione istituzionale della città belga di Ecaussinnes, altra città gemellata con Pietrasanta, guidata dal sindaco Xavier Dupont, oltre alla presidente dell’associazione Ilaria Del Bianco.