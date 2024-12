"Rinvio del Pua? Atto responsabile"

"Penso che tutti ricordino la caccia ai fantasmi sul piano operativo che, per mesi, il Partito Democratico ha cercato di alimentare salvo poi ripiegare in un imbarazzato silenzio, dopo che nulla era andato secondo le loro catastrofiche profezie. Ora ci risiamo, stavolta con il Pua". Parole del sindaco Alberto Giovannetti rivolte al Pd dopo i dubbi avanzati dall’opposizione sul rinvio chiesto dall’assessore Sorbo al presidente della Commissione Urbanistica Vannucci per la presentazione del nuovo piano urbanistico degli arenili.

"E’ sinceramente un peccato – ribatte il primo cittadino – che, a Pietrasanta, l’opposizione si risolva in piccole baruffe sul niente che, appunto, a niente servono alla città. E’ un atto responsabile e coscienzioso, quello proposto dall’assessore Ermanno Sorbo e accolto dal presidente della commissione consiliare urbanistica Giacomo Vannucci, di voler approfondire ancora alcuni elementi tecnici del Piano urbanistico degli arenili prima di presentarli formalmente in contesti istituzionali. E non per timori legati alla tenuta della maggioranza ma per rispetto a quei concittadini che hanno dato a noi il mandato di amministrare Pietrasanta: una scelta del tutto comprensibile, quella fatta dagli elettori, vista l’inconsistenza della controparte".