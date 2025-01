Recruiting day a Villa Bertelli

RECRUITING DAY TURISTICO/COMMERCIALEA Villa Bertelli a Forte dei Marmi due giornate dedicate all’incontro tra domanda e offerta. Mercoledì 29 gennaio saranno presenti gli stabilimenti balneari, giovedì 30 gennaio sarà la volta di hotel, attività ristorative e altre attività commerciali di Forte dei Marmi. Posizioni: RECEPTIONIST/PORTIERE DI NOTTE, CUOCO/AIUTO CUOCO/GENERICO DI CUCINA/LAVAPIATTI, PIZZAIOLO/AIUTO PIZZAIOLO/PASTICCERE, MAITRE/SOMMELIER/CHEF DE RANG/COMMIS DI SALA, GOVERNANTE/CAMERIERE AI PIANI, BARISTA/BARMAN MANUTENTORE D’ALBERGO/FACCHINO, BAGNINO/AIUTO BAGNINO/PARCHEGGIATORE STORE MANAGER/SALES ASSISTANT. I partecipanti potranno consegnare i curriculum direttamente alle aziende ed effettuare brevi colloqui con i datori di lavoro. Al momento hanno aderito all’iniziativa 50 aziende. Per partecipare inviare una mail a [email protected]

CAPO NEGOZIO EUROSPIN TIRRENICA SPARicerca per uno dei propri punti vendita di Seravezza. La risorsa dovrà garantire il regolare funzionamento e l’ordinaria operatività del punto vendita. La posizione in oggetto prevede il coordinamento delle diverse attività di negozio e dei suoi collaboratori, nel rispetto degli standard e delle procedure aziendali ed in accordo con il Capo Settore, con il quale collabora nel raggiungimento dei risultati commerciali. Disponibilità a lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti. Precedenti esperienze maturate nel ruolo nella GDO o nel settore alimentare saranno valutate positivamente. www.indeed.com