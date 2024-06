Racconti di vita. La storia di Anna metafora per tutti

Aveva sei anni quando ha scoperto la passione per lo scrivere: ha iniziato con le poesie e negli anni racconti, romanzi. Monica Dini (foto), scrittrice per passione, ha pubblicato con Scatole Parlanti, casa editrice di Viterbo, il quinto libro: "Quando era ancora Anna Anatomia di una predazione", la storia di Anna ambientata negli anni Ottanta da leggere tutta di un fiato nella quale Anna rappresenta tutte le donne così come la situazione che vive la protagonista può capitare a chiunque uomini compresi. Monica Dini si racconta a La Nazione.

"Ho iniziato a scrivere alle elementari. È stato il maestro Aldo Orsi a scoprie questa qualità. Una passione che ho portato avanti come potevo e che ho ripreso da adulta nel 2004".

Quali generi ama?

"Racconti, storie di tutti i giorni"

Cosa prova quando scrive?

"Per me scrivere è una necessità: è una passione che non potrebbe mai diventare un lavoro".

Cosa si aspetta da questo romanzo?

"Niente. Lo dedico idealmente ai lettori, a tutti noi. Leggere questo libro può essere utile a non fare degli errori di valutazione e a non cadere in situazioni che appaiono in modo e poi si rivelano trappole. Una dedica particolare va ai miei figli, Elia e Margherita, e a mia madre Roberta Antonelli".

Chi è Monica Dini?

"Una persona solitaria che abita a Segalare, in mezzo al bosco".

Ed è lì che nascono i suoi libri.

Maria Nudi