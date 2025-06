Raccontare Italo Calvino con l’arte. L’esposizione a Villa Argentina. Ieri il taglio del nastro della mostra

Omaggio al linguaggio di Italo Calvino attraverso la mostra allestita a Villa Argentina, un viaggio nella riflessione. "L’Arte Rampante", ovvero se alzi un muro pensa a ciò che resta fuori. Mutuando una delle opere più conosciute di Italo Calvino, "Il barone rampante", "L’Arte Rampante" è il titolo dell’esposizione inaugurata ieri alla presenza di Marcello Pierucci, presidente della Provincia. La mostra va avanti fino a lunedì 30 e si può visitare il martedì e il venerdì dalle 9.30 alle 13. 30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Nei giorni di mercoledì, giovedì e sabato è visitabile dalle 9.30 alle 13.30. L’ingresso è liberoe gratuito.

La rassegna espositiva è promossa dalla Provincia di Lucca, è curata dall’Associazione Asart nella persona di Ilario Luperini, e ha il patrocinio del Comune.

In mostra le opere di circa quaranta artisti. Il percorso artistico celebra i 40 anni della scomparsa del grande scrittore italiano del Novecento ed ha l’ambizione di rendere omaggio all’universo calviniano, esplorando alcune delle sue tematiche più significative: l’identità, il passo del tempo, gli "anticorpi" che mettiamo in atto per mostrarci come non siamo, e il ruolo dell’arte nella resistenza a tali dinamiche.

L’esposizione non solo celebra la figura di Italo Calvino come intellettuale, ma invita anche alla riflessione sulla sua visione della letteratura e della realtà. In sostanza le opere che si possono ammirare puntano a stimolare il visitatore a una riflessione sulla possibilità di infrangere le regole, rompere gli schemi e recuperare una forma autentica di espressione.

Gli artisti che che espongono a Villa Argentina sono: Giovanna Ambrogi, Brunello Baldi, Giovanna Bertolozzi, Marco Bianchi, Roberta Bianchi, Marcela Magdalena Bracalenti, Paola Campioni, Laura Catalano, Daniele Emilio Cinquini, Mario Cobas, Ferdinando Coppola, Giulia Coppola, Piero Crivellari, Patrizia De Negri, Glauco Di Sacco, Maria Rita Dolfi, Anna Garibotti, Maria Gasparotti, Carla Giglioli, Su Kyong Lee, Rosa Liotto, Vito Lo Piccolo, Clara Mallegni, David Manetti, Maria Giuseppina Marjni, Marzia Martelli, Graziana Masetti, Gianfalco Masini, Monica Michelotti, Sandra Morescalchi, Maria Vittoria Papini, Achille Pardini, Silvana Pianadei, Serena Pruno, Cristina Pucci, Rosanna Rotondi, Gudrun Schmidt, Letizia Serredi, Vittoria Toccangini, Stefano Carlo Vecoli.