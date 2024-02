Raccontare il mondo guardando al futuro

Sfogliare i quotidiani a scuola è importante, scriverli è appasionante. E Cronisti in classe è un’iniziativa pensate per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’informazione, offrendo spunti di riflessione sull’attualità. I giornalisti in erba, con il supporto dei docenti, potranno far volare la fantasia nella scelta degli argomenti da trattare. Quella di Cronisti in classe-Campionato di giornalismo è una macchina non semplice da mettere in moto, tra gli impegni didattici nelle scuole e la cronaca che pressa le redazioni. Ma è entusiasmante. E grazie all’impegno straordinario di tutti il Campionato di giornalismo è in partenza. Perché più forte di tutto è la voglia di far sentire le voci del territorio.