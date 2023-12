Quei regali danno gioia due volte. Magie dei piccoli artigiani alla Crea

“Ricette della felicità“: ricette inventate, tramandate, prestate, dettate dal cuore : è il titolo del libricino realizzato dalla cooperativa sociale Crea che ha anticipato di molti anni il concetto di inclusione. Fu fondata da Beppe Socci, uno dei primi preti operai. Il ricettario, frutto del laboratorio di scrittura creativa, è uno dei doni di Natale che si possono acquistare in questi giorni al Capannone in via Virgilio, nel cuore della Darsena.

Il Capannone ospita fino al 23 dicembre il Mercatino di Natale: piccoli oggetti realizzati da persone speciali, anima e cuore della Crea. In questo modo scegliendo un oggetto e con una semplice donazione si contribuisce all’acquisto di materiali utili per i laboratori delle differenze. Un gesto di solidarietà che “fa la differenza“ e che regala al sapore del Natale una magia in più.

Sugli scaffali di via Virgilio affiancati dagli educatori è possibile fare un viaggio del cuore: sono tanti gli oggetti realizzati con il lavoro e l’impegno degli ospiti dei laboratori delle differenze. Affiancati dagli educatori hanno iniziato a settembre a realizzare e creare oggetti artigianali utilizzando materiali diversi. Oggetti che sono stati realizzati per il Mercatino di Natale. Tante idee che nascono dall’impegno e dalla professionalità che hanno queste persone speciali ognuna con la propria identità. Una vetrina di idee per i regali di Natale che è accompagnata dal calore degli “artigiani“ della cooperativa: e così utlizzando la ceramica nascono i papavari e le calle, utilizzando la carta nascono le buste per incartare i doni. Anche in via XX Settembre, nel cuore centrale della città, la sede del Giococirco, uno dei laboratori delle differenze, in questi giorni si è trasformata in una vetrina per i doni natalizi.

Si entra e si è accolti dal sorriso degli ospiti, rigorosamente con la mascherina, e ieri dal sorriso di uno degli educatori, Andrea Vagli. Tanti piccoli oggetti. C’è è il calendario dell’anno nuovo originale e gioioso che lancia un messaggio forte: il 2024 sarà come gli uomini lo faranno. Il Natale è anche questo. Il Mercatino di Natale in via Virgilio è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

“Lavoro in questa cooperativa da oltre 20 anni e ogni giorno lo faccio con gioia“, racconta Silvia Panzera che ieri era in via Virgilio. E allora se vogliamo vivere il Natale con gioia doniamo ai nostri familiari e amici un piccolo oggetto del Mercatino dal lavoro delle persone speciali dei laboratori delle differenze, perchè fa la diffenza.