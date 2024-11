Quattro terreni pubblici in vendita

Sono quattro i lotti che andranno all’asta mediante offerte in aumento sul prezzo a base d’asta il prossimo 30 dicembre: in via Raffaelli, in via Togliatti, in via Ariosto e in via XX Settembre. Si tratta di aree che l’amministrazione comunale ha ritenuto non strategiche per i propri obiettivi e per alcune delle quali già c’è stato un interessamento da parte di privati. Il lotto 1 è una porzione di terreno posta in via Raffaelli di superficie complessiva pari a 1040 metri quadrati e del valore a base d’asta di 660mila euro. Per quanto riguardo il lotto 2 è rappresentato da una porzione di terreno posta in via Togliatti di 822 metri quadrati del valore a base d’asta di 530mila euro. Il lotto 3 è in via Ariosto, misura 880 metri quadrati e sarà proposto a una base d’asta di 630mila euro. Infine il lotto 4 riguarda una porzione di terreno in via XX Settembre di 1530 metri quadrati e del valore a base d’asta di 1 milione 90mila.

Sono a carico degli aggiudicatari tutti gli adempimenti e i costi necessari per la stipula del contratto di compravendita. I concorrenti dovranno far pervenire le offerte al protocollo generale del Comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante 1, entro e non oltre le 12 del 27 dicembre, pena l’esclusione. L’avviso di vendita e gli elaborati di gara sono disponibili in visione presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Forte dei Marmi e scaricabili sul sito Internet comunale www.comune.fortedeimarmi.lu.it - sezione albo pretorio (bandi di gara).