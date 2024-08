Pronto soccorso in difficoltà. Lega: "Firenze penalizza le aree che non votano Pd"

I consiglieri regionali della Lega Massimiliano Baldini e Giovanni Galli – quest’ultimo membro della commissione sanità – attaccano la Regione e la Conferenza dei sindaci per la "situazione imbarazzante e inaccettabile" del pronto soccorso all’ospedale Versilia. "Parteciperemo al picchetto di protesta annunciato dal Fials perché la situazione del pronto soccorso sta certificando due aspetti inaccettabili – commentano –: la totale mancanza di programmazione e forse di volontà politica della Regione riguardo un pronto soccorso che ha il numero di accessi più importante della Toscana; e l’incapacità della Conferenza dei sindaci, guidata dal sindaco di Viareggio, di mettere in atto una vera azione politica che serva a condizione l’attenzione della Regione sul Versilia".

Inoltre, i consiglieri regionali del Carroccio avanzano una proposta: "Convocare consigli comunali aperti sul tema della sanità e dei pronto soccorso in tutti i comuni della Versilia – continuano Baldini e Galli –, perché i cittadini e le associazioni, come i sindacati di riferimento, devono poter intervenire anche in questi contesti per informare, numeri alla mano, le popolazioni delle comunità locali di quanto sta avvenendo".

Secondo Baldini e Galli, la Versilia e più in generale l’intera provincia di Lucca sarebbero penalizzate dalla Regione nella spartizione delle risorse per la sanità, "a tutto vantaggio della Asl Centro, il che fa pensare a una volontà politica di penalizzare le aree dove il Pd raccoglie meno consensi. I nuovi presìdi e ambulatori chiamati a garantire un servizio ai cittadini che presentano una natura non grave sono stati previsti sono a Empoli, Prato, Pistoia e Firenze e non in Versilia, dove il 16 agosto il pronto soccorso ha fatto registrare oltre 380 accessi".

"Altro aspetto è quello legato alla Conferenza dei sindaci – l’attacco dei leghisti –, voce troppo flebile e che deve incidere di più nei confronti della Regione, facendosi vera e costante portavoce delle lamentele sollevate dagli utenti e dagli operatori riguardo alla sanità versiliese. Il sindaco di Viareggio – aggiunge Baldini – invece di perdersi in polemiche legate alle elezioni provinciali, alle elezioni comunali o alle poltrone del Parco e dell’Autorità Portuale, si impegni ad alzare la voce sulla situazione del pronto soccorso dell’ospedale Versilia".