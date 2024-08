Progetto sicurezza in mare. Ecco i bagnini del futuro

Hanno imparato i segreti del mare, l’amore per la natura e le tecniche di rianimazione che un giorno, chissà, potrebbero mettere in pratica come bagnini. Sono tanti i bambini coinvolti nel progetto “Baby watch 2024“, organizzato nell’ambito dei centri estivi Forte Campusa “Spiaggia dei bambini Giorgio Salvatori” in collaborazione con la sezione fortemarmina della Società di salvamento. A ideare il progetto è stata l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni insieme all’amministrazione comunale con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza in mare.

"La giornata – spiega Galleni – ha visto impegnate molte associazioni locali alla fine di un percorso in cui i bambini hanno acquisito le informazioni necessarie per fare il bagno nella massima sicurezza, imparando anche in maniera semplice le tecniche di rianimazione cardio-polmonari. Particolare riguardo è stato dato, attraverso nozioni e informazioni, alle tartarughe caretta-caretta, che ormai da qualche anno tornano a nidificare sempre di più sulla nostra costa". Alla fine della manifestazione tutti i bambini hanno ricevuto un attestato di partecipazione e una medaglia come riconoscimento del loro impegno, alla presenza anche della Capitaneria di porto con la comandante di fregata Elisa Petrosino. E poi, tra gli altri, il comandate provinciale dei vigili del fuoco Calogero Daidone, il dirigente del commissariato di polizia di Forte Roberta Frangiosa, il comandate dei carabinieri di Forte Marco Romoli, il comandante dell’ufficio locale marittimo di Forte Massimo Pecchioli, il presidente dell’Unione proprietari bagni Martino Barberi, il presidente della Croce Verde di Forte Emanuela Bazzichi, il governatore della Misericordia di Ilaria Pellegrini, fino alla vice preside dell istituto comprensivo Bettina Nardini, il presidente della cooperativa Cassiopea Davide Cardelli e Gianluca Genovali della Società di salvamento.