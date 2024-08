Problemi di sicurezza: "Bisogna intervenire con urgenza e decisione"

1"Viareggio è ormai

terra di nessuno, dove la criminalità regna sovrana - scrivono il segretario alla camera Zucconi e il capogruppo Fratelli d’Italia Tofanelli -. Le famiglie hanno paura ad uscire la sera, le donne non possono camminare da sole per strada e i ragazzi non hanno più un luogo sicuro e tranquillo dove ritrovarsi e questo è inaccettabile". Per questo aggiungono "FDI ha chiesto di inserire in via sperimentale la figura dello steward, per ripristinare un po’ di sicurezza e di decoro. Ci rendiamo disponibili per un incontro con il Questore, il dirigente del commissariato, comandante dei carabinieri e della Guardia di Finanza per trovare una soluzione definitiva".