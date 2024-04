Pro Loco e Comitato uniscono le forze per rilanciare Strettoia

Uniti è meglio, specie quando l’obiettivo è comune: rilanciare la frazione. Con questa comunione d’intenti, sancita martedì in un apposito incontro, la Pro Strettoia e il Comitato Strettoia (nella foto, da sinistra, i presidenti Lorenzo Silicani e Diego Pelucchini) hanno dato forma a una sinergia tra le due associazioni. "Le priorità – spiegano – è favorire e rafforzare le manifestazioni del folklore strettoiese e curare insieme le richieste di migliorie e interventi necessarie alla frazione da rivolgere all’amministrazione comunale, cosa di cui il comitato si è fatto carico in questi ultimi anni. Durante la serata abbiamo affrontato molti temi, con grande entusiasmo, e nei prossimi incontri, già in calendario, si provvederà a stilare le modalità operative di manifestazioni al vaglio dei direttivi. La volontà comune è riportare al centro della vita della frazione le tradizioni e migliorare il territorio, senza tralasciare temi cruciali come la discarica di Cava Fornace".

d.m.