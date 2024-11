Premio Villa Bertelli. Video di Bocelli

"Vi ringrazio molto di questo premio, che non sono riuscito a ricevere personalmente. Avete colto nel segno, perché, forse, come molti di voi sanno, il cavallo è la mia passione da sempre. Spero di continuare a meritarlo". Andrea Bocelli ha voluto rispondere con un video in cui tiene fra le mani il cavallino, riproduzione della Fonderia Del Chiaro dell’opera di Arturo Dazzi e simbolo del Premio Villa Bertelli, che nell’edizione 2024 la Fondazione ha assegnato al grande artista di Laiatico, ormai cittadino e amico di Forte dei Marmi. Il video inviato al presidente Ermindo Tucci, a testimonianza dell’affetto e dell’amicizia reciproca.