Premio Satira: è show. Premiazioni in Capannina

Gli interpreti dell’ironia più affilata oggi al 52° Premio Satira alle 18 in Capannina che sarà condotto dai Contenuti Zero. "Attraverso il Premio – dice il sindaco Bruno Murzi – vogliamo mantenere viva la capacità di farci conoscere, incontrare premiare personaggi che sono in grado di raccontare la realtà da un’angolazione diversa, non scontata, umoristica e dissacrante". Presenti l’attore comico Paolo Rossi – premiato per la sua ultraquarantennale carriera teatrale e per l’interpretazione nel film Gloria! di Margherita Vicario – e il conduttore Diego “Zoro” Bianchi, che ritirerà il riconoscimento per la trasmissione di La7 Propaganda Live. Con loro anche il giornalista e scrittore Filippo Ceccarelli col suo libro “B. Una vita troppo”, titanico e imperdibile memoir sulla vita di Silvio Berlusconi, e Maicol & Mirco, pseudonimo del fumettista Michael Rocchetti, le cui vignette profonde e essenziali illustrano in pianta stabile la prima pagina del Manifesto. Tre gli stand-up comedian: Giorgia Fumo, maestra nell’ironizzare sul mondo del lavoro e sugli stereotipi dell’educazione femminile; Horea Sas, trentenne che racconta il disincanto di una generazione precaria e squattrinata; e Nathan Kiboba, approdato a Le Iene con i suoi monologhi senza filtri sul razzismo. A completare la squadra dei vincitori Alessandro Arcodia, inviato del programma Splendida Cornice. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti (0584.280292)