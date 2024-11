Premio. Alessandrini: ecco i vincitori

Nella sala polifunzionale della Croce Bianca si è tenuta – organizzata dalla Proloco di Querceta in collaborazione con la stessa pubblica assistenza – la cerimonia delle premiazioni della XXXII edizione del Premio dialettale intitolato a Silvano Alessandrini, maestro, scrittore e poeta locale. La giuria era presieduta da Alessandro Alessandrini (presidente e figlio di Silvano), Enrico Baldi, Anna Guidi, Leopoldo Belli, Ezio Marcucci, Mauro Giannarelli, Sandra Burroni e Lorenzo Marcuccetti. A presentare Luca Garfagnini in una sala gremita di pubblico: oltre 100 presenze per un appuntamento ormai tradizionale che ha visto il presidente Pro Loco, Gianluca Ceragioli consegnare i riconoscimenti. I premiati delle quattro sezioni in concorso sono: per la Poesia Dialettale Maria Teresa Sacchelli vince con "Un si possino imbriglià ’ssogni"; 2° Riccardo Neri; 3° Marina Paolini e segnalazione di merito a Oriano Pellegrini. Sezione Racconto: 1° premio a Giulio Salvatori con "’N ti preoccupà"; 2° Maria Teresa Sacchelli; 3° Antonio Garfagnini e premio speciale a Maria Adelaide Bambini e Romina Ercolini (in ricordo di Elena Carducci). Sezione Poesia in Italiano (in memoria di Giancarlo Cinelli): 1° classificata Sonia Barsanti con "Il canto dell’Univo"; 2° Antonio Giorgi; 3° Oriano Pellegrini. Categoria Poesia Dialettale riservata agli alunni scuola dell’obbligo: 1° posto Viola Maggi con "Antò il parigino"; 2° Anastasia Giannecchini; 3° Viola Tigli e segnalazione di merito per la classe V della scuola primaria di Pontestazzemese.