Pranzo benefico con gli "Amici del Guaranì"

Si avvicina il Natale e ritornano gli appuntamenti benefici. L’Associazione "Amici del Popolo Guarani", che sostiene i progetti realizzati in Bolivia da padre Tarcisio Ciabatti, propone per domenica 15 dicembre il suo pranzo sociale. L’appuntamento è alle 12.30 al circolo “Il Fienile” del quartiere Varignano, in via del Pastore angolo via Aurelia. Il contributo per il pranzo contiene già una donazione per la scuola di salute ’Tekove Katu’, ormai da anni vero modello di formazione sanitaria per l’intero paese boliviano. Chiunque può partecipare, basta comunicare l’adesione a Stella Del Carlo, presidente dell’associazione, al numero telefonico 347/2953465, oppure inviando una mail a [email protected].