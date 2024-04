Plastic Free trova un discarica abusiva: rimosse 1,5 tonnellate di rifiuti

Hanno cambiato location all’ultimo senza immaginare che avrebbero trovato una discarica tra il parcheggio e la spiaggia libera di Motrone. I volontari di Plastic Free, una cinquantina, alla fine hanno raccolto 1,5 tonnellate di rifiuti, cifra record raggiunta domenica durante la Giornata mondiale della Terra, patrocinata dal Comune con la collaborazione di Ersu. A Motrone sono state trovate lattine scadute nel 2000, una decina di pneumatici, carcasse di bici, vetro, oggetti in plastica sotterrati, batterie fuori produzione e insegne in metallo arrugginite un tempo usate come listino prezzi per gelati e prodotti da bar. "La nostra priorità – ricorda la referente pietrasantina e vice provinciale Sara Quintavalle – è informare e sensibilizzare. La raccolta è un atto che dimostra che l’inciviltà può nascondersi ovunque. Ma è sull’informazione che dobbiamo lavorare, con le amministrazioni comunali e le scuole, che speriamo di coinvolgere sempre di più".