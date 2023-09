Piscina comunale a Bicchio. Firmato il contratto. Un progetto da 10 milioni

Il progetto della nuova piscina comunale nei campi agricoli Bicchio – dove mille anni fa si spingeva il mare, come lascia supporre il ritrovamento di un fossile di balena – prende forma. Dopo l’affidamento dell’incarico di progettazione e realizzazione del nuovo impianto, nei giorni scorsi il Comune ha sottoscritto il contratto con il Consorzio Atlante di Roma.

Un progetto che sfiora i 10milioni di euro, finanziato per 2milioni e 100mila euro con i fondi rigenerazione del Pnrr, e per la restante parte con fondi del Comune attraverso un mutuo con l’Istituto Credito sportivo "per una durata ammortamento di 20 anni". Il mutuo, già firmato e sottoscritto, sarà erogato materialmente entro il 31 dicembre.

Il quadro economico – su cui è già stato contabilizzato il ribasso di 328mila euro imputabile al fondo ministeriale – prevede una spesa di 6milioni e 600mila euro tra lavori a corpo e onori per la sicurezza, dunque per il nuovo edificio, la filtrazione della vasca, l’area estiva e per la sistemazione del parcheggio; oltre a 2milioni e 400mila euro per le spese tecniche e 660mila euro di Iva. La vasca principale sarà composta da 8 corsie di 2,5 metri ciascuna, per una dimensione totale di 25x21metri, con una profondità costante di 2 metri. A fianco verrà realizzata un’area che accoglie la vasca di avviamento al nuoto di 8x15 metri, con profondità da 1 metro ad un metro e trenta, che servirà anche per i corsi di fitness.

"La nuova piscina – si legge nella relazione preliminare del procedimento, di cui è responsabile la dirigente ai lavori pubblici Silvia Fontani – sarà progettata per la realizzazione di importanti competizioni sportive, per l’effettuazione di corsi di nuoto per adulti, bambini e persone con disabilità e per l’attività di fitness. È prevista anche la realizzazione di un’area adibita a palestra, che – spiega il documento – sarà messa a disposizione degli atleti delle società agonistiche per rispondere alla richiesta di servizio a 360° da parte della clientela. Infine, il progetto prevederà la realizzazione di un’area riservata agli spettatori, un’area ristoro (bar), un parcheggio e dotazioni di standard a verde pubblico". L’obiettivo dell’amministrazione Del Ghingaro è "creare non solo un centro sportivo ma anche un contenitore di relazioni sociali" per rivitalizzare l’area. E "Vista l’ampiezza – conclude la relazione – è prevedibile – uno sviluppo anche successivo di carattere sportivo e sociale".