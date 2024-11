Pinocchio sul palco per il sociale: "Bimbi, l’onestà è un grande valore"

Il debutto alle Scuderie Granducali di Seravezza, con i fondi successivamente devoluti al reparto di pediatria dell’ospedale Versilia, era stato strepitoso. Non solo per il tutto esaurito, ma in particolare per il binomio teatro-sociale come ricetta per far breccia nei cuori dei più giovani insegnando loro i valori della vita che dovranno affrontare. L’idea di fare il bis è stata spontanea e pertanto sarà ancora una volta il burattino più famoso del mondo a veicolare messaggi educativi all’indirizzo dei più piccoli. “Pinocchio a modo mio“: è questo il titolo dell’evento in agenda il 2 dicembre al teatro comunale “Galeotti“ su iniziativa dell’associazione culturale “La Versiglia in bocca” e il “Teatro delle arti“.

La novità, rispetto a Seravezza è che non sarà un atto unico, bensì doppio. Al mattino rivolto agli alunni delle scuole medie “Barsanti“ di Pietrasanta e “Santini“ di Tonfano in collaborazione con il Comune, e la sera per tutti. Dietro questo progetto c’è la forte sensibilità sui temi sociali da parte di Lora Santini, attrice de “La Versiglia in bocca“ nonché consigliere della “Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto” e presidente della commmissione scuola, sociale, pari opportunità, sport e associazionismo. "Vogliamo celebrare una storia che non è solo una fiaba, essendo intrisa di allegorie e insegnamenti morali – spiega – trasmettendo lezioni sulla verità, l’onestà, il coraggio e l’importanza di imparare dagli errori. Offrendo preziosi spunti di riflessione per quel viaggio che ogni persona compie per conquistare la sua umanità. Dopo il successo di Seravezza ci è stata chiesta una replica da tantissime persone: non potevamo non ascoltarle. Quello che ci ha piacevolmente colpito è stata anche la richiesta di poter raddoppiare lo spettacolo. È una fiaba istruttiva che fa vedere come possono cambiare i ragazzi, in meglio o in peggio. Il nostro riadattamento ha un lieto fine".

Oltre a Santini, che è anche regista e interpreterà l’autore di “Pinocchio“ Carlo Collodi, sul palco ci saranno Caterina Ferri (Pinocchio), Michael Viti e Antonio Meccheri (il gatto e la volpe), Enrico Pucci (Geppetto), Luciana Luisi (la fata turchina), Angelo Polacci (Grillo parlante e Mangiafuoco), Federica Folini (Lucignolo), Duccio Checchi (Arlecchino) e Desirè Navari (Pulcinella). "Abbiamo dato il patrocinio – interviene il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – per la sua importante funzione educativa e pedagogica. Mi auguro partecipino tanti alunni e insegnanti". Ingresso 15 euro (gratis under 10): info 335-7892895.