pietrasanta

Consegnati i “Premi Versilia Gourmet - Franciacorta” in occasione del galà al Paradis Agricole. “Miglior Chef 2024” Gaio Giannelli del Pozzo di Bugia di Querceta, lo ‘chef con la polo’ artefice di una cucina autentica e inneggiante alla semplicità. Il “Migliore in Sala” è Chiara Viani, del ristorante Lorenzo a Forte dei Marmi, ‘figlia d’arte’ che, in modo personale, ha ereditato dal padre Lorenzo il modo perfetto d accogliere i propri ospiti.

Romano Franceschini, applaudissimo, ha consegnato il “Premio alla

Carriera” a Mario Fiori del ristorante Ulisse di Seravezza.

Infine, “Premio Ristorante dell’Anno” al Parco di Villa Grey. Ma una vera standing ovation è avvenuta al momento del “Premio Eccellenza

Italiana”, conferito ai fratelli Gaetano e Giovanni Trovato con il loro ristorante

Arnolfo a Colle Val d’Elsa.