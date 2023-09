Piattaforma Cude per la disabilità. Approvata la mozione della Lega

È stata approvata all’unanimità in consiglio comunale la mozione della Lega per l’adesione alla piattaforma ‘Cude’ (Contrassegno unico disabili europeo). "La disponibilità dimostrata dall’amministrazione porterà vantaggi per tutti – commenta il segretario della Lega Maria Pacchini –; l’introduzione del registro pubblico ‘Cude’ e la condivisione dei dati non sensibili dei cude permettono di rafforzare le attività di collaborazione tra le amministrazioni e i comandi di polizia locale, consentendo a tutti i cittadini disabili di spostarsi da un Comune all’altro senza dover incontrare differenti regole di accesso o sosta. In questo modo si snellisce il carico di lavoro e la burocrazia per gli uffici comunali, producendo effetti positivi tangibili sugli stessi comuni aderenti, con una semplificazione della procedura normalmente necessaria. Il prossimo step sarà la divulgazione e adeguata informazione sul suo funzionamento per fornire la giusta fruizione ai beneficiare del servizio.