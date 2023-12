Piano strutturale. Tra un mese entrerà in vigore

Con la “bollinatura“ da parte della Regione, avvenuta ieri in videoconferenza, si avvicina l’entrata in vigore del nuovo piano strutturale a 16 anni di distanza dal precedente strumento urbanistico. Le operazioni sono state seguite in sala giunta (nella foto), alla presenza del sindaco Alberto Giovannetti, l’assessore a edilizia e urbanistica Ermanno Sorbo e tecnici comunali. Da remoto, invece, si erano collegati i rappresentanti di Regione, Provincia, Sovrintendenza e conferenza paesaggistica. "La bollinatura – spiega Sorbo – è l’atto di conformità finale per il piano. Ora dovrà essere sottoscritto da tutti gli enti interessati e, si presume la prossima settimana, verrà pubblicato sul Burt: trascorsi 30 giorni sarà definitivamente in vigore". Quanto invece al piano operativo, il 18 gennaio ci sarà la conferenza con gli stessi soggetti istituzionali.