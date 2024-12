Piano di abbattimento delle barriere architettoniche: "Accolta la nostra proposta di ascoltare le associazioni"

Il nuovo Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato approvato in consiglio comunale anche col sostegno della minoranza. "Inizialmente volevamo astenerci – riferisce Emanuele Tommasi, consigliere di Amo Forte – ma poi la maggioranza ha accolto la nostra proposta di coinvolgere anche le associazioni di volontariato attive nella disabilità. Il percorso di abbattimento delle barriere architettoniche fu avviato in passato dall’allora amministrazione Bertola e poi proseguito con la giunta Buratti. Ma siamo fortemente convinti che per garantire un paese veramente inclusivo non bastino documenti e pareri di tecnici, ma anche il punto di vista di chi quella situazione la vive quotidianamente. Per questo l’apertura alle associazioni che operano nel mondo della disabilità è la miglior risposta per avere uno strumento efficace".