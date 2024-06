Per l’ex Telecom una proposta per 400mila euro

È ufficiale: su mandato del Consiglio Comunale la Mover, società partecipata che gestisce la sosta a pagamento in città, ha presentato al curatore fallimentare della Edinconsult, il dottor Donato Bellomo, una proposta irrevocabile d’acquisto del valore di 400mila euro per il complesso dell’ex Telecom. Nei progetti dell’amministrazione e di Mover, come già anticipato su queste colonne, c’è l’idea di realizzare lì, in quell’area da oltre 4.100 metri quadrati a ridosso della ferrovia al quartiere Migliarina, un nuovo parcheggio scambiatore multipiano capace di accogliere tra le 450 e le 600 auto. Dotato di un bus navetta e postazioni per bici e monopattini. La proposta d’acquisto è stata formalizzata lo scorso 22 maggio, e resterà irrevocabile fino al 31 dicembre. In caso di accettazione da parte del venditore acquisterà lo status di preliminare di vendita. Potrebbe essere questa la soluzione per strappare all’oblio l’ex sede dell’azienda delle telecomunicazioni, abbandonata nel 2001. Da allora l’immobile, un tempo centro direzionale, è diventato un ostello della disperazione. Ciclicamente occupato, sgomberato e occupato di nuovo da persone senza dimora che popolano la città, ma diventata anche una centrale dello spaccio. E spesso teatro di liti, esplose in violenza. L’ultimo sgombero risale all’inizio di maggio, quando tutti gli ingrassi dell’ex Telecom sono stati murati. La volontà, oltre alla realizzazione del parcheggio multipiano, è conservare anche l’edificio per accogliere nuovi uffici pubblici.