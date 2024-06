Per chi ama la lettura arriva il “Book Party“

“Usciamo a leggerci una roba“ È il Book Party, l’invito originale che la Fondazione Terre Medicee e la Biblioteca comunale Sirio Giannini rivolgono agli appassionati di lettura e condivizione con tre appuntamenti. Il primo è in programma venerdì alle 18 nel giardino di Palazzo Mediceo (foto) e per partecipare è sufficiente portare un libro e un telo, silenziare il telefono celluare, prendere posto sul verde e leggere in silenzio. Alle 19 si chiude il proprio libro e inizia la seconda parte della iniziativa con un apertivo e la condivisione della scelta di lettura. In caso di tempo brutto la lettura si sposta in biblioteca e non viene fatto l’aperitivo.

M.N.