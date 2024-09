Parco in Vaiana: "Servono paletti all’ingresso"

"Servono paletti per evitare che venga occupato l’ingresso del parco di Vaiana". Il consigliere di minoranza Emanuele Tommasi fa presente una criticità dello spazio pubblico al sindaco bruno Murzi e all’assessore Massimo Lucchesi. "Spesso purtroppo alcuni utenti della casetta dell’acqua che funziona a pieno regime, mentre fanno firornimento parcheggiano all’ingresso dei vialetti e non sugli stalli in maniera tale da rendere inaccessibile il parco a disabili, persone anziane e mamme con passeggini: per questo sarebbe opportuno installare all’ingresso due paletti dissuasori per rendere libero l’ingresso. Dalla parte del solito vialetto che sfocia in via Olmi andrebbe, per il solito motivo, realizzare un piccolo scivolo e tagliere uno stallo auto".