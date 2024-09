Opere di Puccini. Le conversazioni sul Maestro

TORRE DEL LAGO

Le Conversazioni sull’opera non si fermano. Dopo gli incontri dedicati a Le Villi, Edgar, Manon Lescaut, La Bohème, Tosca e Madama Butterfly, che hanno animato i pomeriggi estivi all’Auditorium Simonetta Puccini, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Simonetta Puccini prosegue con sei nuovi appuntamenti che, da venerdì 27 settembre a domenica 22 dicembre, permetteranno al pubblico di conoscere e approfondire altri grandi capolavori pucciniani, quelli della piena maturità del Maestro: La Fanciulla del West, La Rondine, Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi e l’incompiuta Turandot. Sul palco, a condurre le serate, che si svolgeranno come sempre all’Auditorium, sarà Silvia Gasperini, pianista in numerosi concerti lirici in Italia e all’estero, che insieme a tenori e soprano di fama internazionale eseguirà brani e arie tratti dai melodrammi, illustrandone i passaggi musicali e commentando le parti salienti dei libretti d’opera. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. Si parte venerdì 27 settembre, alle 18, con La Fanciulla del West, che debuttò al Metropolitan di New York nel 1910, con la direzione di Arturo Toscanini e Enrico Caruso nel ruolo del bandito Dick Johnson. Il titolo, ambientato in un villaggio di minatori nella California della corsa all’oro, si apre con un preludio orchestrale a sipario chiuso e ricostruisce l’ambiente del Far West attraverso numerosi elementi folkloristici americani, quali la ballata “Che faranno i vecchi miei”, musica ragtime, la vivace danza cakewalk, nata nelle comunità afroamericane, e una ninna-nanna pellerossa.