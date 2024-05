“Occhio alla luce“. Il convegno di Antonucci sugli effetti dei raggi UV

Oggi, alle 18, prosegue la serie di conferenze organizzate dal Club Nautico Versilia e aperte non solo ai propri Soci ma anche ad un pubblico più vasto, eterogeneo e di ogni età. “Occhio alla luce e alla cute di chi va in barca” è il convegno che terrà il Dottor Carlo Antonucci, Ufficiale Medico della Marina Militare specializzato in oculistica, che descriverà l’occhio, l’effetto della luce visibile e non, degli effetti positivi e negativi UV, di come difendersi, degli occhiali filtranti, degli indumenti che assorbono i raggi UV ed infine parlerà di come gestire piccoli incidenti oculari.