Occhio a truffe. L’incontro con i carabinieri

Un incontro informativo sulla prevenzione delle truffe agli anziani, a cura dell’Arma dei carabinieri, stazione di Forte dei Marmi è in programma stamani alle 11 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli. Un appuntamento, volto a fornire le corrette indicazioni su questo annoso tema e a diffondere le linee guida da seguire in caso di sospetti. Un evento esplicativo sul tema delle estorsioni, per essere ancora più vicini e di aiuto ai cittadini fragili e sensibilizzare la popolazione su questa specifica tematica dei reati ai danni degli anziani. Partecipa all’appuntamento con i cittadni l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione Seravezza- Stazzema. Ingresso libero. Per informazioni: 0584 787251-280292-741913