Nuovo look per il lungomare. A Motrone torna il decoro. Stop alle pozzanghere

Stop alla "regione dei grandi laghi", nomignolo che residenti e turisti da decenni affibbiano al lungomare di Motrone. Succede sempre quando piove, con la carreggiata lato monti che si trasforma in una maxi piscina, mentre nelle belle giornate a dominare sono le buche purtroppo immortalate anche in tv durante il passaggio del Giro d’Italia. A porre fine a questa sinistra nomea sarà un intervento di riqualificazione in partenza dopo l’estate e inserito pochi giorni fa nell’aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici.

"Il tratto interessato – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – sarà quello che va dal ponte sul fosso Motrone a piazza IV Novembre, per una lunghezza di circa mezzo chilometro su entrambe le carreggiate. Sono previste la ripavimentazione della sede stradale, il rifacimento dei marciapiedi lato monti, in asfalto natura chiaro con cordolo in marmo, e la fognatura bianca per un corretto smaltimento delle acque piovane". L’intervento costerà 800mila euro, con la ciclopista che resterà lato mare in attesa del ragionamento complessivo (a livello di comuni costieri) per la ciclovia Tirrenica. Ora che è stata approvata la variazione di bilancio, i prossimi step sono il progetti esecutivo e la gara. "L’intervento su Motrone – aggiunge Marcucci – sarà una sorta di ’modello’ da replicare sugli altri tratti del lungomare, tra cui sicuramente la zona di Tonfano compresa tra il ’Jamaica pub’ e piazza XXIV Maggio. L’intervento di Motrone è fondamentale sotto due aspetti: la viabilità, per la scorrevolezza e la sicurezza della circolazione, veicolare e pedonale. E il sostegno agli operatori turistici, perché il lungomare è una delle direttrici viarie principali del nostro territorio e fra i primi ingressi che danno agli avventori un’immagine di Pietrasanta, che allo stato attuale questo tratto di strada non rende la dovuta giustizia". Il tutto all’interno di una variazione di bilancio da quasi 7,7 milioni in discussione al consiglio comunale del 15 aprile. La priorità sarà data a viabilità, verde pubblico e manutenzione di edifici pubblici e impianti sportivi. "Applichiamo l’avanzo di amministrazione per 6,5 milioni– spiegato il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani – e, di questi, oltre 4,6 milioni per migliorare il valore e la qualità di servizi e strutture, a fronte di circa 1,9 milioni per la spesa corrente".