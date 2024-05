Notte dei Musei. A Villa Puccini. Musica e note

La Villa Museo Giacomo Puccini partecipa sabato per la prima volta alla Notte Europea deI MuseI 2024: Dolce Notte, quante stelle dalle 18 alle 24, maratona musicale ai pianoforti sui quali il Maestro compose la maggior parte della sua musica. Il verticale Steinway del 1907, da Puccini soprannominato “il limone”, ed il monumentale August Förster, strumenti sui quali il Maestro compose la maggior parte della sua musica. Una occasione unica per sentir risuonare, nelle sale della villa, le note del magnifico pianoforte Forster del Maestro, (foto) rivivendo l’atmosfera di quando c’era Giacomo Puccini e componeva a quello stesso strumento, circondato dai suoi amici. La sala era stata proprio da lui soprannominata “Omnibus”, perché aperta a tutti.

La maratona musicale di sabato vuole ricreare quell’atmosfera. I visitatori potranno entrare a casa Puccini come se fossero ospiti del Maestro e sentir risuonare i suoi pianoforti, come se ancora ci fosse lui al lavoro. La villa, risuonerà di note come nei pomeriggi in cui componeva, e chi entrerà potrà godersi il momento con le stesse liberà concesse all’epoca: attenzione solo a fischi e cantilene, quelle potrebbero ancora disturbare!

I pianisti, che si alterneranno senza sosta e senza una scaletta precisa, proporranno brani pucciniani, intermezzi, arie e composizioni per pianoforte. L’evento della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini e stato realizzato con il contributo di Menicagli Pianoforti e Floricoltura Carmazzi, è a ingresso libero.