Non si fermano all’alt, i carabinieri sparano all’auto. I malviventi riescono a fuggire

Pietrasanta (Lucca), 9 aprile 2024 – Indagini e ricerche ancora in corso dei carabinieri in Versilia dopo che lunedì sera hanno sparato colpi di pistola contro un'auto con due uomini a bordo che non si era fermata all'alt nei pressi di Pietrasanta ( Lucca). I militari hanno esploso alcuni colpi; tre hanno raggiunto la vettura che è stata abbandonata dagli occupanti poi fuggiti a piedi per i campi. Dopo aver rubato nelle vicinanze un'altra auto, un'utilitaria, hanno proseguito la fuga abbandonando la vettura a Marina di Pietrasanta. Ancora da chiarire dove abbiano trovato riparo o se qualcuno li abbia aspettati sul litorale. Le due macchine sono state messe sotto sequestro mentre sono in corso indagini serrate dei carabinieri per rintracciare i fuggitivi. Non ci sono stati feriti a causa degli spari. La prima vettura è risultata rubata a Siena ed era stata individuata da una pattuglia del Radiomobile