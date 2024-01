No al progetto sulla Francigena. Sfuma il contributo da 1 milione

Quel contributo, pari a 1 milione di euro, faceva gola. Era circa la metà dell’importo necessario per adeguare il percorso della Via Francigena lungo il tracciato di Vallecchia. Ma stavolta, dopo aver incassato decine di milioni dal Pnrr, il Comune è rimasto a bocca asciutta e dovrà cercare altri canali per finanziare l’importante opera. Il verdetto è arrivato dalla graduatoria legata al bando per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani, emesso dal ministero del turismo.

Tabella alla mano, il progetto di manutenzione del comune di Pietrasanta non è stato ammesso, fermandosi infatti al 143° posto. Pensare che è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per un importo complessivo di 2,5 milioni, di cui 150mila da impiegare nel 2024, 1,1 milioni per il 2025 e eltrettanti per il 2026. Incassato il colpo, l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci si è già rimboccato le maniche. "Il progetto, per noi – dice – resta valido sotto ogni punto di vista: storico, turistico e ambientale. Di sicuro non lo accantoniamo: è un intervento che può dare valore alla nostra collina, rilanciare ulteriormente il turismo di prossimità che garantisce una fruizione lenta e diffusa del territorio e quindi, appena si presenterà l’occasione di candidarlo su altre linee di finanziamento, lo riproporremo".

La bocciatura, tra l’altro, arriva a poche settimane dalle proteste dei pellegrini per i cartelli di via Riccio, a Strettoia, che creano confusione in quanto indicano direzioni diverse.

