Nel weekend si celebra la festa dello sport

Fine settimana dedicato allo sport e al benessere. Torna con tante novità Sport & Fitness. La manifestazione organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia si svolgerà sul Lungomare Europa di Lido di Camaiore sabato e domenica. Due giorni di eventi che animeranno il lungomare trasformandolo in cittadella dello sport dove assistere e sperimentare le declinazione dello stare in forma. Ospiti di eccezione come la schermitrice olimpica Margherita Zalaffi unica atleta ad

aver vinto medaglie in discipline diverse e Nicola Vizzoni martellata pietrasantino, medaglia d’argento ai giochi olimpici di Sidney 2000. Presente anche una sezione dedicata all’inclusività con le associazioni Fiori di Loto e Uildm.