Nautica: nuovo blitz della Finanza. Tredici imprese sconosciute al Fisco

Tredici evasori totali, oltre 10 milioni non dichiarati e 10 soggetti denunciati. È l’esito dell’operazione "Onda anomala" condotta dalla guardia di finanza e volta ad intercettare le diverse forme di illegalità che possano metterne in pericolo la stabilità e lo sviluppo del comparto della nautica. Gli approfondimenti sono partiti dall’analisi delle imprese connotate da peculiari alert di pericolosità fiscale, quali i brevi cicli aziendali (con aperture e chiusure nell’arco di un paio di anni), l’omessa presentazione delle dichiarazioni e il mancato versamento delle imposte, nonché l’amministrazione occulta ad opera delle stesse persone fisiche. Le Fiamme Gialle di Viareggio hanno avviato un’articolata operazione di polizia economico-finanziaria e polizia giudiziaria, oltre a complesse indagini tra loro coordinate dalla Procura di Lucca, nei confronti di imprese selezionate sulla scorta di un’approfondita attività di intelligence. L’operazione ha permesso di scovare 13 imprese, completamente sconosciute al Fisco, constatare redditi non dichiarati per oltre 10 milioni di euro e un’imposta evasa superiore ad 1 milione di euro, nonché di denunciare 10 soggetti per reati di natura tributaria. Inoltre è scattato il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma pari all’ammontare delle imposte dovute: i militari sono così intervenuti rilativamente a somme di denaro, quote societarie, 2 autovetture e un immobile a Viareggio per un totale di 730mila euro.

L’azione delle Fiamme Gialle, in sinergia con l’autorità giudiziaria, testimonia, ancora una volta, lo sforzo continuo volto al contrasto ad ogni tipo di illegalità economicofinanziaria, con particolare riferimento all’evasione fiscale che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico, distorcendo la leale concorrenza tra imprese e penalizzando quelle sane a vantaggio di quelle illegali. Ovviamente la responsabilità degli indagati dovrà essere definitivamente accertata nel corso del procedimento e solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Francesca Navari