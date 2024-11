Nasce l’"ingresso rosa". Ecco le prime 20 piante

Ha iniziato a prendere forma l’"ingresso rosa" della città grazie all’intervento su cui hanno lavorato in sinergia il Comune e il Consorzio di bonifica. Ieri sul lato sud di via I Maggio sono stati infatti posizionati 20 esemplari di cercis siliquastrum, detto "albero di Giuda", dalla fioritura rosa-violacea. Le piante al momento hanno riempito i vuoti lasciati dalle alberature abbattute dagli ultimi maltempo, ma in futuro copriranno l’intero tratto. A seguire le operazioni c’erano l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori e il responsabile dell’ufficio ambiente del consorzio (che ha donato le piante) Nicola Conti. "Questo albero offre un contributo molto significativo – spiega Gliori – sia per la sicurezza stradale, in quanto la sua altezza contenuta riduce il rischio di crolli in caso di maltempo, sia per l’ambiente perché è tra le specie arboree che meglio combattono lo smog, sia infine per la tenuta strutturale del suolo". Stamani, sempre ad opera di Comune e consorzio, in via Pea saranno messi 7 tra lecci e aceri.