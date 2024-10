Nasce il "Percorso dei barchini". Una ciclovia immersa nella natura

Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il progetto del "Percorso ciclo pedonale dei barchini", dall’oasi del Chiarone alla stazione di Bozzano: un tratto che permetterà di collegare l’Oasi Lipu e l’area archelogica di Massaciuccoli al percorso Fiori di Loto a Massarosa, passando per la Brilla, il Podere Lovolio e alcuni dei paesaggi più belli del versante massarosese del massaciuccoli e della bonifica.

Si tratta di un intervento atteso da anni e su cui l’amministrazione Barsotti ha lavorato con impegno per reperire le risorse ed arrivare alla realizzazione. La cifra stanziata dalla Fondazione Crl ammonta a 400 mila euro; le risorse già dal bilancio 2025 si andranno ad aggiungere ai fondi interni per un progetto complessivo che si aggira intorno al milione di euro.

"È un intervento che rientra in un più ampio progetto che è quello di consentire una mobilità sostenibile all’interno del comune di Massarosa – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; questo percorso ciclo pedonale è tra gli obiettivi di mandato e il finanziamento è un primo fondamentale tassello che concretizza il progetto. Il percorso sarà funzionale anche alla crescita turistica e alla promozione del nostro territorio sul mercato in costante aumento degli amanti del bike, un turismo naturlaistico, culturale e lento".

Il collegamento viene realizzato per buona parte rendendo fruibile in sicurezza una viabilità campestre esistente e realizzando alcune opere infrastrutturali che ne permettano l’utilizzo nel pieno rispetto dei diversi ambienti attraversati, molti dei quali parte del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. "Un bellissimo e ambizioso progetto – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; l’ennesimo segnale di una ripartenza ormai nei fatti, una nuova stagione per Massarosa con interventi importanti che ne consentiranno uno sviluppo ed una crescita vera nei prossimi anni".

"Il sostegno a questa progettualità si inserisce in un panorama più ampio di stanziamenti che la Fondazione ha deliberato a favore del recupero e riqualificazione di luoghi pucciniani – spiega il presidente della Fondazione Crl Marcello Bertocchini –; in questo caso la natura dell’intervento si sposa anche perfettamente con le istanze della sostenibilità, dando vita a un percorso alternativo immerso nella natura e in grado di valorizzare la risorsa ambientale rappresentata dal lago".