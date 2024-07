Nasce il Centro del riuso. I beni di consumo dismessi avranno una nuova vita

Nasce il Centro del Riuso intercomunale: un nuovo e innovativo polo dedicato alla raccolta di beni usati e ancora utilizzabili col fine di abbattere la mole di rifiuti nel territorio, altrimenti destinati allo smaltimento. Le giunte di Camaiore e Massarosa hanno collaborato in questi mesi alla realizzazione del progetto, che da oggi in poi sarà al servizio della comunità: sito in via Gusceri 51 a Camaiore, il Centro sarà gestito e presidiato dal gruppo scout Agesci Camaiore 1 in collaborazione con altre associazioni del territorio. L’attivazione del Centro consentirà di perseguire finalità ecosostenibili, basate su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale: il contrasto della cultura dell’usa e getta, la promozione e diffusione del riuso dei beni (prolungandone il ciclo di vita in modo da ridurre la quantità di rifiuti), il sostegno ai cittadini meno abbienti, consentendo loro la possibilità di acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ma efficientemente funzionanti.

I cittadini residenti nei due Comuni, infatti, potranno conferire al Centro, a titolo di donazione, un bene usato ma ancora integro e funzionante, così da prolungarne il ciclo di vita: tale bene rimarrà lì esposto e potrà essere gratuitamente prelevato da un altro cittadino residente. Potranno essere conferite tutte le tipologie di beni, tranne vestiario e ingombranti. I gestori si accerteranno che gli oggetti siano in buono stato, funzionanti e idonei al riuso, dopodiché saranno esposti con un cartellino che indica il valore attribuito e gli utenti potranno ritirarlo facendo una donazione sulla base del valore indicato.I proventi saranno poi reinvestiti per le attività e la gestione del centro e per progetti sociali-ambientali.