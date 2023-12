Musica maestro. L’anno comincia con tre concerti

L’anno nuovo comincia in musica, con tre concerti che abbracciano la Versilia. Dal mare alle colline. Viareggio festeggia il 2024 con il "Concerto di Capodanno" voluto dall’amministrazione Del Ghingaro e organizzato dalla Fondazione Festival Puccini. L’appuntamento è alle 12 al teatro Eden, e sul palco l’Orchestra del Pucciniano diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, e i solisti Afag Abbassova e Diego Cavazzin. Nel pomeriggio, alle 16.30, il Teatro dell’Olivo di Camaiore ospiterà il concerto di Capodanno dell’Orchestra Angelo Bevilacqua organizzato dall’amministrazione Pierucci. L’ensemble guidato da Maria Vecoli presenterà un programma che mira a creare un connubio fra il tradizionale repertorio viennese di San Silvestro e una proposta più in linea con il concerto di Capodanno della Fenice di Venezia. In chiusura un omaggio a Giacomo Puccini nell’anno del centenario dalla morte. Il concerto vedrà esibirsi come solisti il soprano Gioia Pucci e il tenore Leonardo Castellani. Gli arrangiamenti orchestrali sono di Michele Stefanini e Cristiano Pieraccini. Per Stazzema il 2024 sarà l’anno dell’80esimo anniversario della strage, e per questo si terrà un concerto augurale organizzato da Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema in collaborazione con Musica sulle Apuane, festival culturale in quota del CAI Massa. Il Concerto prende il titolo “Verso l’80° anniversario – concerto di capodanno” e si svolgerà il primo gennaio, alle 17, nella Chiesa di Sant’Anna di Stazzema. Ad alternarsi accompagnati dal pianoforte di Federico Gerini ci saranno il soprano Maria Simona Cianchi ed il tenore Alessandro Goldoni.