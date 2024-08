Musica e solidarietà. L’evento alla Resurrezione. Un’estate per gli altri

VIAREGGIO

Musica e solidarietà, musica a cuore aperto per stare vicini a chi ha bisogno. È stata “Note sotto le stelle“ Lisa Interlicchia e Leonardo Marcacci con i cantanti del New Talent School che hanno dedicato una serata alla solidarietà, ospiti Otello Zero e Dj Stefano Mango Pepi. Musica e grande cuore per essere vicini a quelle persone che fanno fatica nel quotidiano a andare avanti. L’evento fa parte della estate di solidarietà e della voglia di stare insieme che è stata organizzata dalla parrocchia della Resurrezione al Varignano, parroco don Luca Andolfi. L’estate che da anni organizza la parrocchia è una serie di eventi che sono partiti a giugno e che andranno avanti fino a settembre. Eventi di vario tipo che si svolgono solitamente di martedì finalizzati a coinvolgere i cittadini. Tombolate e altre iniziative all’insegna della gioia, dei sorrisi e anche della solidarietà. Eventi per i quali la parrocchia d’estate esce metaforicamente in mezzo alla gente in una stagione, l’estate, dove la solitudine può essere più forte.

"Ogni settimana, il martedì, organizziamo un evento che coinvolga i cittadini e che permetta alle persone di stare insieme. Queste serate, con inizio alle 21, alcune volte si trasformano anche in occasioni di solidarietà", racconta don Mario Andolfi.

"Noi abbiamo un centro ascolto e quando gli eventi si trasformano in occasioni di solidarietà come quello con i giovani cantanti del New Talent School la gioia è ancora più grande. In quella occasione abbiamo organizzato una lotteria il cui ricavato è stato destinato al Centro Ascolto e quindi arriva ai cittadini (sono previsti passaggi per la trasparenza del percorso; ndr) che possono affrontare la spesa e acquistare generi alimentari con più facilità grazie anche alla collaborazione della Bottega Solidale 153", spiega il parroco. L’estate della parrocchia parla al cuore dei cittadini. Ieri sera la serata è stata dedicata al gioco della tombola mentre il prossimo martedì la serata coinvolge le band musicali giovanili che organizzano un concerto.

"È stata una serata all’insegna della musica e del divertimento nella quale è stata organizzata una lotteria con molti premi. Ringraziamo don Luca per averci invitato e coinvolto in questa occasione", è il commento degli artisti del New Talent School.

Musica e solidarietà per stare insieme, per vincere la solitudine e essere più vicini a chi affronta la vita in salita.

Maria Nudi