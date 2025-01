Municipale ’a scuola’. Gli agenti studiano Blsd

Gli agenti della polizia municipale, oltre a garantire un presidio fondamentale del territorio, a Massarosa sono pure soccorritori abilitati. Nei giorni scorsi, per gli uomini e le donne del corpo guidato dalla comandante Francesca Papasogli è stato organizzato un corso di Blsd (basic life support and defibrillation), ossia di rianimazione tramite massaggio, respirazione e defibrillatore.

I vigili hanno seguito le lezioni tenute dagli esperti dell’Associazione Roberto Pardini, da sempre impegnata nell’installazione di defibrillatori sul territorio e nella formazione (nel corso degli anni, sono oltre cento gli strumenti donati e installati in tutto il comprensorio della Versilia).

"È stata davvero una bella esperienza – commenta la comandante della polizia municipale massarosese Francesca Papasogli –; l’obiettivo è essere sempre aggiornati per poter dare le migliori risposte in ogni situazione ed essere d’aiuto ai cittadini".

L’associazione Pardini organizza anche un nuovo appuntamento, in programma sabato 8 febbraio sempre alla Brilla dalle 8 alle 13: una giornata di sensibilizzazione e diffusione delle corrette manovre di rianimazione cardio polmonare. Il corso è rivolto a tutti i cittadini per un massimo di 70 persone. L’attestato è rilasciato dalla Regione. Per info, si può contattare l’indirizzo mail [email protected].

"Ringrazio l’associazione Roberto Pardini per l’enorme disponibilità – sottolinea la sindaca Simona Barsotti – e il corpo della polizia locale che è sempre pronto ed aperto alla formazione e all’aggiornamento continuo".