Montigiano si racconta: storie e tradizioni

Sabato, alle 16, nella canonica del paese di Montigiano, frazione di Massarosa, prosegue il percorso “Sotto il campanile“, l’incontro fra generazioni in cui il paese si racconta, con storie di vita, antiche tradizioni e racconti di abitanti centenari, o quasi. Conducono Luciana Meri, autrice dell’omonimo libro, l’assessora Alberta Puccetti (foto) e il presidente del CRL Mirco lazzari. È una nuova tappa del percorso letterario nato dal libro “Sotto il campanile“ di Luciana Mei, andato oltre la pubblicazione e si è trasformato in occasioni per stare insieme, conoscersi e tramandare le tradizioni del territorio. Un mosaico di storie che si tramandano in questo modo di generazione in generazione.

m.n.