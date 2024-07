Mobilità sostenibile. Colonnine per le bici

Installate lungo la pista ciclabile del viale a mare tre colonnine per la manutenzione delle biciclette. Per incentivare la mobilità ciclistica, dopo gli ultimi servizi messi in campo Bike to Work e il Bike to School e i relativi incentivi per chi vi aderisce, il Comune ha installato tre dispositivi per il gonfiaggio delle biciclette disponibili gratuitamente alla collettività e agli ospiti della cittadina Le tre postazioni, in alluminio, dotate di un porta bicicletta frontale e pompa di gonfiaggio manuale con attacco universale e pressione massima 8 bar sono state collocate vicino al posteggio biciclette del pontile sul lato Massa, nella piazzola della fermata bus sul viale Italico in prossimità dell’incrocio con via Padre Ignazio da Carrara e nella piazzola della fermata bus del viale della Repubblica in prossimità dell’incrocio con via Colombo.

Le stazioni saranno presto georeferenziate e pubblicate su apposita piattaforma divulgativa di postazioni manutentive per ciclisti “app.bikefacilities.com”. "Per dare un ruolo centrale alla mobilità ciclabile – afferma il vice sindaco Andrea Mazzoni - è importante arricchire il contesto urbano con un crescente numero di servizi che supportino quotidianamente la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto in città. E grazie anche all’impegno del nostro consigliere allo Sport Alberto Mattugini che da anni con il suo ufficio ha attivato numerose iniziative in tema di mobilità dolce, Forte dei Marmi sta costruendo una rete di servizi che incentiva sempre più gli spostamenti a piedi o su due ruote"