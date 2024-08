Minaccia con un coltello il barman che si rifiuta di dargli alcol

Viareggio (Lucca), 1 agosto 2024 - Aveva minacciato con un coltello un barman che si era rifiutato di servirgli ancora da bere proprio a causa della sua manifesta ubriachezza: per questo un 34enne è stato indagato dagli agenti della squadra volante del commissariato di Viareggio.

E' accaduto nella serata di ieri. I poliziotti sono intervenuti presso un locale di Lido di Camaiore in quanto il barman, che ha poi richiesto l'intervento, spiegano gli investigatori in una nota, era stato minacciato con un coltello da un uomo al quale, date le sue condizioni già alterate, si era rifiutato di somministrare ulteriori sostanze alcoliche. Il barman ha spiegato agli agenti che uno straniero poco prima gli aveva puntato contro un coltello al fine di farsi servire alcool e vincere il suo rifiuto. Lo straniero era però talmente ubriaco che durante le minacce aveva fatto cadere l'arma uscendo poi dal locale. Il coltello è stato sequestrato dagli agenti che, in base alla descrizione, hanno immediatamente rintracciato l'uomo, romeno, residente in Svizzera. Il 34enne è stato quindi accompagnato presso il commissariato dove è stato denunciato a piede libero per il porto dell'arma bianca.