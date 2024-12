Mercatini di Natale . Si parte domenica

Si inaugura domenica il mercato natalizio di Forte dei Marmi. L’evento “Fortemente Natale”, organizzato dalla Cna Lucca, si rinnova per il sesto anno consecutivo: in piazza Marconi saranno presenti per quattro domeniche consecutive (8,15,22,29 dicembre) e per due martedì (24 e 31 dicembre) circa 130 banchi, dove non mancheranno prodotti con prevalenza di tema natalizio. Un’occasione per passare delle mattine (orario 8-14) a fare shopping in un mercato ancora più ricco del solito. I banchi saranno prevalentemente quelli del mercato del mercoledì mattina e saranno disposti nella rotonda senza limitazioni di traffico nelle vie limitrofe. “La risposta che abbiamo avuto dagli operatori del settore – ha detto Cristina Lorenzini della Cna Lucca – è stata più che positiva". “Siamo orgogliosi di sostenere un evento – sottolinea Massimo Lucchesi, assessore al commercio - che non solo valorizza il nostro mercato, ma arricchisce il calendario degli eventi cittadini nel periodo più magico dell’anno"