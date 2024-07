Mediceo Festival. Si alza il sipario sulla rassegna

Il Mediceo Live Festival torna da domani al 12 agosto, partnership Radio Nostalgia, radio ufficiale della rassegna a Palazzo Mediceo. Tra i protagonosti la PFM ed Eleazaro Rossi (stand up comed uniche date in Toscana. E ancora i Gemelli di Guidonia e Morricone Film History: sono alcuni artisti con cui il Mediceo Live Festival apre la terza edizione. Si parte domani sera alle 21.30 con Throwback Party, festa che come suggerisce il titolo immergerà gli spettatori in un decennio di gioie e dolori, gli anni ‘00, quelli partiti dal 2000 e che hanno donato tanta musica di cui non abbiamo smesso di avere bisogno. Al comando Luca Ciurli, in arte Charlie Dee, il dj resident della discoteca più famosa e storica della costa tirrenica e non solo, La Capannina di Franceschi e Francesco Cinelli, dj resident del Boccaccio. Si prosegue il 26 con Generazione Toscana, serata gratuita in cui si dà spazio ai talenti del territorio: Petti Rozzi, gruppo rock versiliese, i Dena Barrett, band indie rocktanta il cui progetto artistico miscela vari generi dalla elettronica al Funk Brasiliano. La parte finale è affidata ad un dj che farà ballare gli spettatori. Il 5 agosto i Gemelli di Guidonia, tre fratelli, Pacifico, Gino, Eduardo che tra gag, canzoni e imitazioni, porteranno i personaggi con cui hanno avuto successo nella trasmissione su Rai Radio 2. Il 6 agosto arriva la Premiata Forneria Marconi per l’unica data del tour in Toscana con PFM canta De Andrè Anniversary. L’8 agosto a far da padrona la comicità di Eleazaro Rossi. Il 12 agosto serata finale con Morricone Film History omaggio dedicato al compositore: orchestra di 40 musicisti, coro di oltre 100 elementi e colonne sonore della storia del cinema.