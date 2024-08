Mazzoni commissario FI. L’assessore si schiera

FORTE DEI MARMI

E’ Andrea Mazzoni il nuovo commissario comunale di Forza Italia per Forte dei Marmi. La nomina è arrivata qualche giorno fa dopo la recente visita del Vice Premier e Segretario Nazionale Antonio Tajani in Versilia. Una discesa in campo importante per il vice sindaco e uomo di fiducia di Murzi, che fino ad oggi non si è mai candidato alle tornate elettorali, diventando comunque uno dei pilastri dell’amministrazione grazie alla nomina diretta del primo cittadino in entrambi i mandati. "Ringrazio Paolo Bigi - spiega Carlo Bigongiari, segretario per la Provincia di Lucca di Forza Italia - per il lavoro fin qui svolto, a sostegno del partito. Allo stesso tempo sono molto contento che Mazzoni abbia accettato l’incarico: a lui spetterà il compito di guidare il partito al congresso comunale di fine anno, ricostruendo una rete di persone attive e volenterose sul territorio. Andrea è persona seria, affidabile e concreta, come ha dimostrato in questi anni di amministrazione comunale accanto al sindaco Bruno Murzi. Un rappresentante degno di un Comune come Forte dei Marmi che, seppur non grandissimo, ricopre una grande importanza a livello nazionale e che, in Versilia, ha dato un contributo importante al partito alle ultime elezioni Europee".

"Nell’amministrazione comunale – commenta Andrea Mazzoni – ho sempre lavorato e fatto politica con una lista civica: sono sempre stato un moderato ed elettore di Forza Italia. Sempre meno gente crede nei partiti; invece è proprio adesso che dobbiamo ricostruire in Italia un sistema partitico, proprio dai piccoli centri. Forza Italia, dopo la scomparsa di Berlusconi, sembrava destinato a scomparire ma al contrario sta dimostrando un costante percorso di crescita. Un partito che, anche per il fallimento del progetto Renzi-Calenda, ha un suo naturale e grande spazio politico in cui si colloca, spazio all’interno del quale il comune di Forte dei Marmi storicamente si colloca. Lo stesso Tajani – aggiunge il neo Commissario – è persona di grande spessore, le cui capacità sono riconosciute a livello internazionale ed è fondamentale il ruolo politico di bilanciamento che sta portando nel centrodestra, con le altre forze di governo. Serietà, lavoro, liberalismo, europeismo con un’attenzione e una sensibilità particolare ai problemi della Bolkestein: questi sono i valori che riconosco in Forza Italia e nei quali mi riconosco".

Fra.Na.