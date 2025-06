Maxi donazione dei bambini del Frasso

Una iniziativa di grande solidarietà è stata messa in atto da baby cittadini. Infatti si è concluso l’anno scolastico e la scuola elementare Gianni Rodari del Frasso si è distinta per un progetto veramente esemplare: è stato realizzato un pranzo per la fine delle lezioni e genitori ed insegnanti si sono adoperati per una raccolta economica a scopo benefico per l’associazione AmatAfrica, la onlus che opera in Rwanda dal 1995, appoggiandosi a varie missioni gestite dalle Suore Oblate di Lucca.

Il ricavato di oltre 2mila euro sarà destinato all’acquisto di una centrifuga per il sangue per il nuovo laboratorio di Cyeza (Rwanda), un obiettivo funzionale e fondamentale per la continuità del servizio sanitario e soprattutto per il reparto maternità. Il bilancio complessivo 2024/2025 – supportato dalla scuola e dalla raccolta fondi messa insieme dagli operai Henraux – ha visto arrivare nelle casse dell’associazione una cifra che supera i 9mila euro, un traguardo mirabolante per una piccola realtà, a dimostrazione che con l’impegno e la volontà si raggiungono grandi obiettivi. A dare il proprio contributo anche la Contrada la Quercia che ha offerto il suo spazio per realizzare la giornata all’insegna dell’altruismo e in particolare una mamma ha personalmente offerto il rinfresco a tutti i partecipanti.

Fra.Na.