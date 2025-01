Massarosa Via Pioppogatto. Parte l’iter di messa in sicurezza

Altro passaggio importante verso la soluzione dei problemi che riguardano via Pioppogatto, attualmente non percorribile per il dissesto della carreggiata e del ponte causati dal cedimento degli argini. Nei giorni scorsi è stato affidato l’incarico per lo svolgimento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva per gli interventi di messa in sicurezza. L’incarico prevede anche la realizzazione del rilievo strutturale dello stato arginale e del ponte nel tratto di strada che ad oggi sta cedendo oltre alla definizione delle indagini, saggi e prove sui materiali per ottenere un livello di conoscenza conforme alle prescrizioni normative e necessario per la successiva progettazione. "Proseguiamo come da programma con i vari passaggi necessari ad arrivare alla soluzione delle problematiche e alla riapertura di via Pioppogatto –commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; la fase della progettazione è fondamentale per poi poter procedere con la gara e l’affidamento dei lavori".